По-пацански (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
По-пацански (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон
2-я серия
7.22021, Ladhood
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

По-пацански (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал известного британского комика Лиама Уильямса в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это автобиографическая комедия взросления о Лиаме и его школьных друзьях Томе, Ральфе и Эднане, выросших в Северной Англии. Вспоминая юность, Уильямс исследует так называемое «пацанское поведение» и наглядно показывает, какие обстоятельства способствуют его формированию.

Сериал По-пацански (по версии Кураж-Бамбей) 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb