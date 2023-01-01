По-пацански (по версии Кураж-Бамбей)
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По-пацански (по версии Кураж-Бамбей)
7.22019, Ladhood 2 сезона
Комедии18+

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По-пацански (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал известного британского комика Лиама Уильямса в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это автобиографическая комедия взросления о Лиаме и его школьных друзьях Томе, Ральфе и Эднане, выросших в Северной Англии. Вспоминая юность, Уильямс исследует так называемое «пацанское поведение» и наглядно показывает, какие обстоятельства способствуют его формированию.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb