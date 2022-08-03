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По-пацански (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон

По-пацански (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

7.22021, Ladhood 6 серий
Комедия, Биография18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал известного британского комика Лиама Уильямса в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это автобиографическая комедия взросления о Лиаме и его школьных друзьях Томе, Ральфе и Эднане, выросших в Северной Англии. Вспоминая юность, Уильямс исследует так называемое «пацанское поведение» и наглядно показывает, какие обстоятельства способствуют его формированию.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Биография

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb