По-пацански (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
По-пацански (по версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
4-я серия
7.22019, Ladhood
Комедии18+

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По-пацански (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал известного британского комика Лиама Уильямса в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это автобиографическая комедия взросления о Лиаме и его школьных друзьях Томе, Ральфе и Эднане, выросших в Северной Англии. Вспоминая юность, Уильямс исследует так называемое «пацанское поведение» и наглядно показывает, какие обстоятельства способствуют его формированию.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb