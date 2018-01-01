По-пацански (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сериал известного британского комика Лиама Уильямса в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это автобиографическая комедия взросления о Лиаме и его школьных друзьях Томе, Ральфе и Эднане, выросших в Северной Англии. Вспоминая юность, Уильямс исследует так называемое «пацанское поведение» и наглядно показывает, какие обстоятельства способствуют его формированию.

