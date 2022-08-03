По-пацански (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

По-пацански (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 1. Серия 3
По-пацански (по версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
3-я серия
7.22019, Ladhood
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал известного британского комика Лиама Уильямса в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это автобиографическая комедия взросления о Лиаме и его школьных друзьях Томе, Ральфе и Эднане, выросших в Северной Англии. Вспоминая юность, Уильямс исследует так называемое «пацанское поведение» и наглядно показывает, какие обстоятельства способствуют его формированию.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb