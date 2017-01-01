По друзьям (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Главный герой — примерный семьянин и начинающий стендап-комик. Застукав жену в постели с греческим художником, он уходит из дома. Что делать? Сначала надо излить душу со сцены на забаву толпе, а потом придется отправляться по друзьям и планировать новую жизнь.



