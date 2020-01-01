Плотина (сериал, 2020) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Турецкий драматический сериал об аферистке, обманывающей богатых мужчин, и застенчивом прорабе, который не решается показать ей собственную фотографию. Ремейк одноименного фильма 1977 года. Нехир — молодая девушка, которая использует свою привлекательность, чтобы обчищать доверчивых мужчин. Но она страдает от того, что не может быть собой и постоянно меняет имена и города. Нехир находит утешение в переписке с Назимом, с которым она познакомилась в онлайн-чате. Он — мужчина средних лет, работающий прорабом на плотине, с большим шрамом на лице. Спустя четыре месяца общения Нехир присылает ему свою фотографию и ждет того же в ответ. Стесняясь своей внешности, Назим отправляет ей портрет Тарика, привлекательного парня, приехавшего из Стамбула работать на плотине. Но очередная афера Нехир оборачивается катастрофой, и она умоляет встретиться с Назимом лично. Тому приходится просить помощи у Тарика. К чему приведет этот клубок лжи, узнаете из сериала «Плотина» (2020), который можно смотреть на русском языке онлайн в сервисе Wink.
Сериал Плотина 1 сезон 72 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ХТРежиссёр
Хасан
Толга Пулат
- БДАктриса
Биран
Дамла Йылмаз
- ФДАктёр
Фейяз
Думан
- БЙАктёр
Бурак
Йорюк
- СЯАктриса
Сумру
Явруджук
- ИКАктриса
Иман
Касабланка
- ГКАктриса
Гизем
Караджа
- ШКАктёр
Шамиль
Кафкас
- ХТСценарист
Хасан
Толга Пулат
- ЯУПродюсер
Ямур
Унал
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- СКХудожник
Сойдан
Кас
- ДТКомпозитор
Джем
Тунджер