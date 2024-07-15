Платье моей мечты (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+24 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+25 мин
Платье моей мечты
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
О сериале
Скоро намечается важное мероприятие? И вы, как обычно, не знаете, что надеть и как понравиться вашему спутнику и гостям? Или не можете выбрать из двух платьев одно подходящее? Будьте спокойны, выходит новая программа — «Платье моей мечты» с Натальей Куликовой! Она-то знает толк в подборе образов и с радостью поможет собраться на важное мероприятие! В программу приглашают влюбленную пару, у которой в ближайшее время запланировано важное мероприятие, будь то день рождения, свадьба друга, корпоратив или юбилей родителей. Главная и основная задача девушки — выбрать три платья и продефилировать в них перед своим молодым человеком, который в свою очередь должен будет сделать окончательный выбор — только одно платье! После того, как выбор сделан, остается дополнить образ несколькими идеально подобранными аксессуарами, сделать макияж, изящную прическу, подобрать туфли, и принцесса готова к выходу. Бал скоро начнется!