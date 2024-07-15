Скоро намечается важное мероприятие? И вы, как обычно, не знаете, что надеть и как понравиться вашему спутнику и гостям? Или не можете выбрать из двух платьев одно подходящее? Будьте спокойны, выходит новая программа — «Платье моей мечты» с Натальей Куликовой! Она-то знает толк в подборе образов и с радостью поможет собраться на важное мероприятие! В программу приглашают влюбленную пару, у которой в ближайшее время запланировано важное мероприятие, будь то день рождения, свадьба друга, корпоратив или юбилей родителей. Главная и основная задача девушки — выбрать три платья и продефилировать в них перед своим молодым человеком, который в свою очередь должен будет сделать окончательный выбор — только одно платье! После того, как выбор сделан, остается дополнить образ несколькими идеально подобранными аксессуарами, сделать макияж, изящную прическу, подобрать туфли, и принцесса готова к выходу. Бал скоро начнется!

