Плащ и Кинжал. Сезон 2. Серия 8
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Плащ и Кинжал
2-й сезон
8-я серия

Плащ и Кинжал (сериал, 2018) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2018, Cloak & Dagger
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона разный цвет кожи и социальное положение, но похожие судьбы: девушка в детстве потеряла отца, а парень – брата. Тогда же у ребят открылись суперспособности, которыми повзрослевшие герои решают пользоваться сообща.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плащ и Кинжал»