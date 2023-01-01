Плащ и Кинжал
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Плащ и Кинжал

Плащ и Кинжал (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Cloak & Dagger 2 сезона
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

У Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона разный цвет кожи и социальное положение, но похожие судьбы: девушка в детстве потеряла отца, а парень – брата. Тогда же у ребят открылись суперспособности, которыми повзрослевшие герои решают пользоваться сообща.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плащ и Кинжал»

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