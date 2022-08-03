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Плащ и Кинжал
2-й сезон

Плащ и Кинжал (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

2019, Cloak & Dagger 10 серий
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона разный цвет кожи и социальное положение, но похожие судьбы: девушка в детстве потеряла отца, а парень – брата. Тогда же у ребят открылись суперспособности, которыми повзрослевшие герои решают пользоваться сообща.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плащ и Кинжал»