Планета Ай (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главные герои – мальчик-непоседа Родя, его папа-изобретатель, робот Рыжий 5 и собака Шарпик – живут тихой и беззаботной жизнью на небольшом спутнике планеты Ai. Но все меняется, когда монитор, сконструированный папой, начинает транслировать захватывающие передачи с далёкой и никому не известной планеты Земля. Увлеченный ими Родя пытается скопировать все увиденное в программах, что постоянно приводит к непредсказуемым и комичным последствиям…



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