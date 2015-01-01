Планета Ай. Сезон 1. Серия 8
Wink
Детям
Планета Ай
1-й сезон
8-я серия
8.42015, Планета Ай. Сезон 1. Серия 8
Мультфильмы, Комедии0+

Планета Ай (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главные герои – мальчик-непоседа Родя, его папа-изобретатель, робот Рыжий 5 и собака Шарпик – живут тихой и беззаботной жизнью на небольшом спутнике планеты Ai. Но все меняется, когда монитор, сконструированный папой, начинает транслировать захватывающие передачи с далёкой и никому не известной планеты Земля. Увлеченный ими Родя пытается скопировать все увиденное в программах, что постоянно приводит к непредсказуемым и комичным последствиям…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мультфильмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск