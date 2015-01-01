WinkДетямПланета Ай1-й сезон2-я серия
8.42015, Планета Ай. Сезон 1. Серия 2
Мультфильмы, Комедии0+
Планета Ай (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Планета Ай
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Главные герои – мальчик-непоседа Родя, его папа-изобретатель, робот Рыжий 5 и собака Шарпик – живут тихой и беззаботной жизнью на небольшом спутнике планеты Ai. Но все меняется, когда монитор, сконструированный папой, начинает транслировать захватывающие передачи с далёкой и никому не известной планеты Земля. Увлеченный ими Родя пытается скопировать все увиденное в программах, что постоянно приводит к непредсказуемым и комичным последствиям…
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы
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