Далеко-далеко в море находится остров Нетинебудет, где живут потерянные мальчишки, возглавляемые Питером Пэном. Остров чудес, где есть все, о чем только могут мечтать маленькие сорванцы: горы и море, индейцы, русалки, пираты, настоящие друзья и настоящие враги...

