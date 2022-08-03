Питер Пэн (1987). Серия 2
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Питер Пэн (1987) (сериал, 1987) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.01987, Питер Пэн (1987). Серия 2
Фэнтези, Мюзикл12+

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О сериале

Далеко-далеко в море находится остров Нетинебудет, где живут потерянные мальчишки, возглавляемые Питером Пэном. Остров чудес, где есть все, о чем только могут мечтать маленькие сорванцы: горы и море, индейцы, русалки, пираты, настоящие друзья и настоящие враги...

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Мюзикл, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Питер Пэн (1987)»