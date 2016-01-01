WinkДетямПиратка и капитан1-й сезон35-я серия
Пиратка и капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
8.02016, Pirata & Capitano
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Красочный приключенческий мультсериал с тифлокомментариями. Отважная пиратка бороздит океан вместе с командой верных друзей Роберто, Бебо и Перастелле. За безопасностью экипажа следит капитан красного самолета, который летает над водой и приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.
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Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.8 IMDb