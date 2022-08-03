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Пиратка и капитан
1-й сезон

Пиратка и капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

7.82016, Pirata & Capitano 52 серии
Мультсериалы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Красочный приключенческий мультсериал с тифлокомментариями. Отважная пиратка бороздит океан вместе с командой верных друзей Роберто, Бебо и Перастелле. За безопасностью экипажа следит капитан красного самолета, который летает над водой и приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.5 IMDb