Пиратка и капитан (мультсериал, 2016) смотреть онлайн
8.02016, Pirata & Capitano 1 сезон
Мультсериалы6+
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Сюжет
Красочный приключенческий мультсериал с тифлокомментариями. Отважная пиратка бороздит океан вместе с командой верных друзей Роберто, Бебо и Перастелле. За безопасностью экипажа следит капитан красного самолета, который летает над водой и приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.
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Информация
СтранаФранция
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.8 IMDb