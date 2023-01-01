Пиратка и капитан
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Пиратка и капитан

Пиратка и капитан (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

8.02016, Pirata & Capitano 1 сезон
Мультсериалы6+

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Сюжет

Красочный приключенческий мультсериал с тифлокомментариями. Отважная пиратка бороздит океан вместе с командой верных друзей Роберто, Бебо и Перастелле. За безопасностью экипажа следит капитан красного самолета, который летает над водой и приходит на помощь всем, кто в ней нуждается.

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Рейтинг

7.8 IMDb