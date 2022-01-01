Ананас и гранат
Wink
Детям
Пинеточная страна
1-й сезон
Ананас и гранат
7.72022, Ананас и гранат
Мультсериалы6+
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Пинеточная страна (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Далеко-далеко в океане есть удивительный остров — Пинеточная страна. Там живут необычные существа, они добрые и веселые, а есть и Кошмарики — они пугают детей. Главные герои: Брокколи и Зефирка мечтают получить волшебные пинетки, наделенные суперсилой для борьбы с Кошмариками. Для этого они отправляются со своим другом Пазликом на поиски Осьминожки — таинственной обладательницы четырех разных пинеток.

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