WinkДетямПинеточная страна1-й сезонАнанас и гранат
7.72022, Ананас и гранат
Мультсериалы6+
Серия в подписке «START»
Пинеточная страна (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+4 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 1
- 6+5 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 2
- 6+4 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 3
- 6+6 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 4
- 6+5 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 5
- 6+4 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 6
- 6+4 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 7
- 6+6 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 8
- 6+7 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 9
- 6+7 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 10
- 6+9 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 11
- 6+9 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 12
- 6+9 мин
Пинеточная страна
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Далеко-далеко в океане есть удивительный остров — Пинеточная страна. Там живут необычные существа, они добрые и веселые, а есть и Кошмарики — они пугают детей. Главные герои: Брокколи и Зефирка мечтают получить волшебные пинетки, наделенные суперсилой для борьбы с Кошмариками. Для этого они отправляются со своим другом Пазлико�м на поиски Осьминожки — таинственной обладательницы четырех разных пинеток.
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