Пинеточная страна (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Далеко-далеко в океане есть удивительный остров — Пинеточная страна. Там живут необычные существа, они добрые и веселые, а есть и Кошмарики — они пугают детей. Главные герои: Брокколи и Зефирка мечтают получить волшебные пинетки, наделенные суперсилой для борьбы с Кошмариками. Для этого они отправляются со своим другом Пазликом на поиски Осьминожки — таинственной обладательницы четырех разных пинеток.



