Пазлик
Wink
Детям
Пинеточная страна
1-й сезон
Пазлик
7.72022, Пазлик
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

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Пинеточная страна (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Далеко-далеко в океане есть удивительный остров — Пинеточная страна. Там живут необычные существа, они добрые и веселые, а есть и Кошмарики — они пугают детей. Главные герои: Брокколи и Зефирка мечтают получить волшебные пинетки, наделенные суперсилой для борьбы с Кошмариками. Для этого они отправляются со своим другом Пазликом на поиски Осьминожки — таинственной обладательницы четырех разных пинеток.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
4 мин / 00:04

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