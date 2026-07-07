ПИН-код. Сезон 1. Серия 6
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1-й сезон
6-я серия
9.12025, ПИН-код. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Драма18+

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ПИН-код (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Дочь майора Максима Захарова становится жертвой мошенников, из-за чего пытается покончить с собой и оказывается в коме. Захаров решает перевестись в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы найти и наказать тех, кто причастен к обману дочери. По ходу расследования Захаров знакомится с консультантом банка Евгенией, с которой у них завязывается роман. Вскоре Максим узнает, что его возлюбленная ведёт двойную жизнь: она главный скриптолог мошеннической сети колл-центров, которую и пытается раскрыть Захаров.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

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