Дочь майора Максима Захарова становится жертвой мошенников, из-за чего пытается покончить с собой и оказывается в коме. Захаров решает перевестись в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы найти и наказать тех, кто причастен к обману дочери. По ходу расследования Захаров знакомится с консультантом банка Евгенией, с которой у них завязывается роман. Вскоре Максим узнает, что его возлюбленная ведёт двойную жизнь: она главный скриптолог мошеннической сети колл-центров, которую и пытается раскрыть Захаров.

