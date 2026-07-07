ПИН-код (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
ПИН-код
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Дочь майора Максима Захарова становится жертвой мошенников, из-за чего пытается покончить с собой и оказывается в коме. Захаров решает перевестись в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы найти и наказать тех, кто причастен к обману дочери. По ходу расследования Захаров знакомится с консультантом банка Евгенией, с которой у них завязывается роман. Вскоре Максим узнает, что его возлюбленная ведёт двойную жизнь: она главный скриптолог мошеннической сети колл-центров, которую и пытается раскрыть Захаров.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск