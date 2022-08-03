Perfect English. Серия 15
Wink
Детям
Начальный уровень
6-й сезон
15-я серия

Начальный уровень (сериал, 2015) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн

6.92015, Perfect English
Образовательные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

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О сериале

«Perfect English» – образовательная программа для тех, кто хочет улучшить произношение и правильно говорить по-английски.

Страна
Великобритания
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

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