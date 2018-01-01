Переправа (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Американский фантастический сериал. На берег рыбацкого поселка выбрасывает 47 беженцев, которые утверждают, что прибыли из будущего и спасаются от развернувшейся там войны. Местный шериф и федеральный агент пытаются разобраться в происходящем.



