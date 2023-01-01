Переправа
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Переправа (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, The Crossing 1 сезон
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Американский фантастический сериал. На берег рыбацкого поселка выбрасывает 47 беженцев, которые утверждают, что прибыли из будущего и спасаются от развернувшейся там войны. Местный шериф и федеральный агент пытаются разобраться в происходящем.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Переправа»

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