Переправа (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, The Crossing 11 серий
Фантастика, Драма18+
О сериале
Американский фантастический сериал. На берег рыбацкого поселка выбрасывает 47 беженцев, которые утверждают, что прибыли из будущего и спасаются от развернувшейся там войны. Местный шериф и федеральный агент пытаются разобраться в происходящем.
СтранаСША
ЖанрМистика, Фантастика, Драма
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фон Энкен
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бойд
- ХМРежиссёр
Ханель
М. Кулпеппер
- Актёр
Стив
Зан
- Актриса
Натали
Мартинес
- ТБАктёр
Томми
Бастоу
- РКАктёр
Роб
Кэмпбелл
- МХАктёр
Маркус
Харрис
- ДКАктёр
Джей
Карнс
- СКАктриса
Симона
Кэссел
- КМАктриса
Келли
Миссал
- МНСценарист
Майкл
Нардуччи
- ДРПродюсер
Джейсон
Рид
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- РДМонтажёр
Рэнди
Джон Морган
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- ТЯОператор
Том
Яцко
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан