Переправа
1-й сезон

Переправа (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, The Crossing 11 серий
Фантастика, Драма18+

О сериале

Американский фантастический сериал. На берег рыбацкого поселка выбрасывает 47 беженцев, которые утверждают, что прибыли из будущего и спасаются от развернувшейся там войны. Местный шериф и федеральный агент пытаются разобраться в происходящем.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Переправа»