Перекресток Салливанов. Сезон 3. Серия 7
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Сериалы
Перекресток Салливанов
3-й сезон
7-я серия
8.52023, Sullivan's Crossing
Драма18+
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Перекресток Салливанов (сериал, 2023) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

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О сериале

Талантливая девушка-нейрохирург после скандала возвращается в родную провинцию, чтобы залечить раны и найти новую цель в жизни. Уютная драма «Перекресток Салливанов» — сериал о семье и любви с живописными канадскими пейзажами.

Мэгги Салливан — молодая звезда нейрохирургии. У нее были большие планы, крупные медицинские награды и любящий бойфренд. Но однажды крупный скандал, в который она оказывается втянута вместе со своим начальником, заставляет ее спешно уехать из Бостона. Ее путь лежит в Новую Шотландию. Там стоит дом, где она провела детство, и живет ее отец Гарри, которого все называют Салли. Он заведует местным лагерем и давно не общался с дочерью, но с готовностью отдает Мэгги ее старую комнату. Девушка быстро сближается с рабочим Кэлом, который помогает Салли по дому, и встречает старых друзей. Теперь ей предстоит решить, пытаться ли восстановить репутацию в Бостоне или остаться в родном городе, где ее навыки нейрохирурга могут оказаться как нельзя кстати.

Раскройте секреты прошлого Мэгги — смотрите сериал «Перекресток Салливанов» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb