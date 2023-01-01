Перекресток Салливанов (сериал, 2023) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Талантливая девушка-нейрохирург после скандала возвращается в родную провинцию, чтобы залечить раны и найти новую цель в жизни. Уютная драма «Перекресток Салливанов» — сериал о семье и любви с живописными канадскими пейзажами.



Мэгги Салливан — молодая звезда нейрохирургии. У нее были большие планы, крупные медицинские награды и любящий бойфренд. Но однажды крупный скандал, в который она оказывается втянута вместе со своим начальником, заставляет ее спешно уехать из Бостона. Ее путь лежит в Новую Шотландию. Там стоит дом, где она провела детство, и живет ее отец Гарри, которого все называют Салли. Он заведует местным лагерем и давно не общался с дочерью, но с готовностью отдает Мэгги ее старую комнату. Девушка быстро сближается с рабочим Кэлом, который помогает Салли по дому, и встречает старых друзей. Теперь ей предстоит решить, пытаться ли восстановить репутацию в Бостоне или остаться в родном городе, где ее навыки нейрохирурга могут оказаться как нельзя кстати.



