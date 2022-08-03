Моллюски
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Паразиты (2019)
2-й сезон
Моллюски

Паразиты (2019) (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

7.02019, Моллюски
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Цикл об удивительных и часто опасных существах, которые тысячи лет обитают рядом с человеком.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Паразиты (2019)»