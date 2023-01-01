Паразиты (2019)
Wink
Сериалы
Паразиты (2019)

Паразиты (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.02019, Паразиты (2019) 1 сезон
Драмы, ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Цикл об удивительных и часто опасных существах, которые тысячи лет обитают рядом с человеком.

Все сезоны сериала Паразиты (2019) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Паразиты (2019)»

Всё