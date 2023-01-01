Парадоксальный лайв (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Музыкальное аниме для любителей хип-хопа с песнями в дубляже, визуально напоминающее «Акудама драйв».



В будущем жанр хип-хопа стал самым популярным. Артисты делают красочные музыкальные шоу, используя специальные устройства под названием фантометалы. Эти вещицы вступают в реакцию с эмоциями исполнителя, из-за чего рождаются яркие иллюзии. Но есть у них и побочный эффект: обладателю фантометала нужно заново пережить порой травмирующий опыт и погрузиться в тяжелые воспоминания. Неожиданно в городе открывается клуб «Парадокс», который был закрыт 10 лет. Это уникальный шанс для рэперов собрать публику, показать себя и заработать баснословные деньги. В баттле «Парадоксальный лайв» схлестнутся четыре амбициозных хип-хоп группы с разными стилями, которые пойдут в накале эмоций до самого конца.



Как музыка поможет героям справиться с прошлым? Насладитесь музыкальным аттракционом в аниме «Парадоксальный лайв», — сериал 2023 года доступен на Wink!





Сериал Парадоксальный лайв 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.