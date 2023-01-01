Парадоксальный лайв. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Парадоксальный лайв
Парадоксальный лайв. Сезон 1
12-я серия
9.12023, Paradox Live the Animation
Фантастика, Аниме16+

Парадоксальный лайв (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

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Парадоксальный лайв. Сезон 1

Сюжет

Музыкальное аниме для любителей хип-хопа с песнями в дубляже, визуально напоминающее «Акудама драйв».

В будущем жанр хип-хопа стал самым популярным. Артисты делают красочные музыкальные шоу, используя специальные устройства под названием фантометалы. Эти вещицы вступают в реакцию с эмоциями исполнителя, из-за чего рождаются яркие иллюзии. Но есть у них и побочный эффект: обладателю фантометала нужно заново пережить порой травмирующий опыт и погрузиться в тяжелые воспоминания. Неожиданно в городе открывается клуб «Парадокс», который был закрыт 10 лет. Это уникальный шанс для рэперов собрать публику, показать себя и заработать баснословные деньги. В баттле «Парадоксальный лайв» схлестнутся четыре амбициозных хип-хоп группы с разными стилями, которые пойдут в накале эмоций до самого конца.

Как музыка поможет героям справиться с прошлым? Насладитесь музыкальным аттракционом в аниме «Парадоксальный лайв», — сериал 2023 года доступен на Wink!

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Аниме

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Парадоксальный лайв»