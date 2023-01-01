Парадоксальный лайв (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+24 мин
Парадоксальный лайв
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Музыкальное аниме для любителей хип-хопа с песнями в дубляже, визуально напоминающее «Акудама драйв».
В будущем жанр хип-хопа стал самым популярным. Артисты делают красочные музыкальные шоу, используя специальные устройства под названием фантометалы. Эти вещицы вступают в реакцию с эмоциями исполнителя, из-за чего рождаются яркие иллюзии. Но есть у них и побочный эффект: обладателю фантометала нужно заново пережить порой травмирующий опыт и погрузиться в тяжелые воспоминания. Неожиданно в городе открывается клуб «Парадокс», который был закрыт 10 лет. Это уникальный шанс для рэперов собрать публику, показать себя и заработать баснословные деньги. В баттле «Парадоксальный лайв» схлестнутся четыре амбициозных хип-хоп группы с разными стилями, которые пойдут в накале эмоций до самого конца.
Как музыка поможет героям справиться с прошлым? Насладитесь музыкальным аттракционом в аниме «Парадоксальный лайв», — сериал 2023 года доступен на Wink!
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Драма, Аниме
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
- РТАктёр
Рёта
Такэути
- ГКАктёр
Гакуто
Кадзивара
- ТКАктёр
Такаюки
Кондо
- ЮКАктёр
Юсукэ
Кобаяси
- САктёр
Сима
- АМАктёр
Аюму
Мурасэ
- СТАктёр
Сюнъити
Токи
- ТХАктёр
Тасуку
Хатанака
- СЯАктёр
Сёго
Яно
- 9Актёр
96Neko
- ТИСценарист
Такаё
Иками
- СОПродюсер
Синдзи
Омори
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- ДГАктёр дубляжа
Денис
Громаков
- ДЗАктёр дубляжа
Данил
Зимин
- ФРАктёр дубляжа
Федор
Редькин
- ЕУАктриса дубляжа
Евгения
Удодова
- ИМАктёр дубляжа
Илья
Меркурьев
- ТИКомпозитор
Таку
Ивасаки