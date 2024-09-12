Папенькин сынок (сериал, 2006) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Нелегко жить без мамы — даже такому веселому и не по годам развитому мальчику, как одиннадцатилетний Егор Бородин, даже с таким отцом, как молодой талантливый археолог Сергей. Не надеясь на судьбу, Егор берется за дело самостоятельно: ему во что бы то ни стало надо найти женщину, которая станет его отцу женой, а ему — самой настоящей матерью. Задача непростая, а ведь еще приходится отражать атаки родственников, которые решили выжить папу с сыном из старинного семейного особняка, ограждать отца от других претенденток на его руку, тайком улаживать проблемы у него на работе и при этом успевать учиться в школе!

