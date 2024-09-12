WinkСериалыПапенькин сынок1-й сезон11-я серия
Папенькин сынок (сериал, 2006) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
9.12006, Папенькин сынок. Сезон 1. Серия 11
Комедия, Семейный12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 1
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 2
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 3
- 12+43 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 4
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 5
- 12+43 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 6
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 7
- 12+43 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 8
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 9
- 12+43 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 10
- 12+43 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 11
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 12
- 12+43 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 13
- 12+43 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 14
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 15
- 12+44 мин
Папенькин сынок
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Нелегко жить без мамы — даже такому веселому и не по годам развитому мальчику, как одиннадцатилетний Егор Бородин, даже с таким отцом, как молодой талантливый археолог Сергей. Не надеясь на судьбу, Егор берется за дело самостоятельно: ему во что бы то ни стало надо найти женщину, которая станет его отцу женой, а ему — самой настоящей матерью. Задача непростая, а ведь еще приходится отражать атаки родственников, которые решили выжить папу с сыном из старинного семейного особняка, ограждать отца от других претенденток на его руку, тайком улаживать проблемы у него на работе и при этом успевать учиться в школе!
Рейтинг
6.3 КиноПоиск