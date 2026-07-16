Панчер. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Панчер
1-й сезон
3-я серия
2024, Панчер. Сезон 1. Серия 3
Драма, Спортивный16+
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Панчер (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Виктор — чемпион мира по боксу и любимец болельщиков. По трагической случайности он становится виновником непреднамеренного убийства. В одно мгновенье вся жизнь и карьера национальной звезды рушится, и ему приходится ответить за содеянное. Отбыв наказание, Виктор пытается построить карьеру в подпольных боях, но и здесь никто не ждет от него успехов, слава уже давно ушла, и о его прошлых заслугах помнят только самые близкие люди.

Однако Виктор не отчаивается и становится тренером пацанов из детдома. Помогая детям, бывший боксер начинает помогать себе — он пересматривает отношение к жизни и ценности и ищет способ самому стать лучше.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

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