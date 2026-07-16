2024, Панчер. Сезон 1. Серия 2
Драма, Спортивный16+
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Панчер (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+31 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 1
- 16+29 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 2
- 16+29 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 3
- 16+31 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 4
- 16+31 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 5
- 16+32 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 6
- 16+31 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 7
- 16+31 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 8
- 16+31 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 9
- 16+32 мин
Панчер
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Виктор — чемпион мира по боксу и любимец болельщиков. По трагической случайности он становится виновником непреднамеренного убийства. В одно мгновенье вся жизнь и карьера национальной звезды рушится, и ему приходится ответить за содеянное. Отбыв наказание, Виктор пытается построить карьеру в подпольных боях, но и здесь никто не ждет от него успехов, слава уже давно ушла, и о его прошлых заслугах помнят только самые близкие люди.
Однако Виктор не отчаивается и становится тренером пацанов из детдома. Помогая детям, бывший боксер начинает помогать себе — он пересматривает отношение к жизни и ценности и ищет способ самому стать лучше.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
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