Падший ангел: Охотница за сердцами. Сезон 1. Серия 8
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Падший ангел: Охотница за сердцами
1-й сезон
8-я серия

Падший ангел: Охотница за сердцами (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2024, Fallen Angel：Treasure Huntress Steals Her Victim's Heart
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Агент Берта — не просто воровка, а марионетка в руках преступного синдиката «Вайпер», в чей мозг вживлен смертоносный чип. Ее миссия на свадьбе самого завидного холостяка страны, Эдварда, кажется простой: похитить легендарное бриллиантовое кольцо. Однако судьба готовит ей сюрприз: Берта становится случайной свидетельницей жаркой измены невесты Синтии с лучшим другом жениха. В этот самый момент в комнату входит обманутый жених. Но вместо того, чтобы сдать Берту, Эдвард, охваченный яростью от предательства, делает невероятное предложение… самой Берте.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.6 IMDb