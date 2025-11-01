Падший ангел: Охотница за сердцами (сериал, 2024) смотреть онлайн

Агент Берта — не просто воровка, а марионетка в руках преступного синдиката «Вайпер», в чей мозг вживлен смертоносный чип. Ее миссия на свадьбе самого завидного холостяка страны, Эдварда, кажется простой: похитить легендарное бриллиантовое кольцо. Однако судьба готовит ей сюрприз: Берта становится случайной свидетельницей жаркой измены невесты Синтии с лучшим другом жениха. В этот самый момент в комнату входит обманутый жених. Но вместо того, чтобы сдать Берту, Эдвард, охваченный яростью от предательства, делает невероятное предложение… самой Берте.

