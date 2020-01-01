Отыщи меня в своей памяти (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Ли Чжонхун – известный ведущий одного из корейских каналов. Он страдает от гипертимезии – расстройства, из-за которого он во всех подробностях помнит свою жизнь с самого детства. В особенности его терзают воспоминания о смерти возлюбленной – балерины Чон Соeн, которую убил ее спятивший поклонник. Интервью с молодой актрисой Е Хачжин вновь пробуждает в его памяти страшные события прошлого, но Ли еще не знает, что у Е Хачжин тоже проблемы с памятью – она ничего не помнит о своей юности.



Сериал Отыщи меня в своей памяти 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.