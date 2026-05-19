О'Шаки Фостер vs Рэймонд Форд (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О'Шаки Фостер хочет объединительного боя с Эмануэлем Наваррете, но сначала нужно защитить свой пояс WBC от экс-чемпиона мира Рэймонда Форда. Американское титульное дерби пройдет в Хьюстоне, на территории действующего чемпиона. Фостер говорил: «Я счастлив и безумно жду первого домашнего боя в статусе чемпиона мира». Форд же предпринимает попытку покорить уже второй для себя дивизион. Провожаем весну жарким поединком второго полулегкого веса.

