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2026, Foster vs Ford
Спортивный18+
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О'Шаки Фостер vs Рэймонд Форд (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
О'Шаки Фостер хочет объединительного боя с Эмануэлем Наваррете, но сначала нужно защитить свой пояс WBC от экс-чемпиона мира Рэймонда Форда. Американское титульное дерби пройдет в Хьюстоне, на территории действующего чемпиона. Фостер говорил: «Я счастлив и безумно жду первого домашнего боя в статусе чемпиона мира». Форд же предпринимает попытку покорить уже второй для себя дивизион. Провожаем весну жарким поединком второго полулегкого веса.