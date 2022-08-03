Оранжевый - хит сезона (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Во втором сезоне Пайпер Чепман уже не тот ошарашенный новичок в тюрьме, она более-менее освоилась и немного привыкла к сложному матриархальному укладу жизни за решеткой. Постепенно она все больше понимает, что ее окружают не манекены с программой на уничтожение, а живые люди с поломанными судьбами, сложными дилеммами за спиной, трагедиями.



