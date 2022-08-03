Оранжевая корова. Музыкальное видео. Серия 4
Wink
Детям
Оранжевая корова. Музыкальное видео
1-й сезон
4-я серия

Оранжевая корова. Музыкальное видео (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.62019, Оранжевая корова. Музыкальное видео. Серия 4
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Герои сериала — телята Бо и Зо, их родители и многочисленные друзья. Как и в реальной жизни дети ищут приключений и попадают в самые разные ситуации — от смешных до опасных, но всe всегда заканчивается хорошо, потому что рядом с ними есть надежные и понимающие взрослые.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оранжевая корова. Музыкальное видео»