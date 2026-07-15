Подруги по-прежнему следят за жизнью друг друга в социальной сети, выкладывают постановочные фото и стараются скрывать свои проблемы от подписчиков. Но теперь они хотят изменить жизнь к лучшему, поэтому соглашаются на участие в психологическом марафоне, который должен помочь им прислушаться к эмоциям и понять свои желания.

