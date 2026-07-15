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2022, Онлайф 1 сезон
Драма, Комедия18+
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Онлайф (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Подруги по-прежнему следят за жизнью друг друга в социальной сети, выкладывают постановочные фото и стараются скрывать свои проблемы от подписчиков. Но теперь они хотят изменить жизнь к лучшему, поэтому соглашаются на участие в психологическом марафоне, который должен помочь им прислушаться к эмоциям и понять свои желания.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.2 КиноПоиск