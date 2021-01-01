Она никогда не узнает (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Романтическая дорама о непростых отношениях сотрудника косметической компании и его старшей коллеги. Умная и успешная Юн Сона работает в отделе маркетинга компании KLAR Cosmetics, своим присутствием украшает каждую деловую встречу, а в будущем мечтает основать собственный косметический бренд. Сона нравится младшему коллеге Чхе Хёнсыну, но сосредоточенная на карьере женщина совершенно не обращает на него внимания. Между ними есть серьезная разница в возрасте, но Хёнсына это не волнует, ведь это любовь с первого взгляда. Однако ситуацию усложняет один пикантный факт — Сона втайне ото всех встречается со своим боссом.
