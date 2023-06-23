Она никогда не узнает. Сезон 1. Серия 10
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Она никогда не узнает
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10-я серия

Она никогда не узнает (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.12021, Seonbae, geu ripseutik bareuji mayo
Мелодрама18+

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О сериале

Романтическая дорама о непростых отношениях сотрудника косметической компании и его старшей коллеги. Умная и успешная Юн Сона работает в отделе маркетинга компании KLAR Cosmetics, своим присутствием украшает каждую деловую встречу, а в будущем мечтает основать собственный косметический бренд. Сона нравится младшему коллеге Чхе Хёнсыну, но сосредоточенная на карьере женщина совершенно не обращает на него внимания. Между ними есть серьезная разница в возрасте, но Хёнсына это не волнует, ведь это любовь с первого взгляда. Однако ситуацию усложняет один пикантный факт — Сона втайне ото всех встречается со своим боссом.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb